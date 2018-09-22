تدريبات قاسية لأصحاب "القبعات الزرقاء" في المناطق الوعرة

تشارك قوات الكوماندوز التركية، ذات القبعات الزرقاء، في مناورات مكافحة الإرهاب، التي تجري بولاية إسبارطة، لتكون مستعدة لأداء مهامها بعد تدريبات في المناطق الوعرة.

وبحسب وكالة " الأناضول ". تجري المناورات العسكرية في قيادة مركز تدريب ومناورات مكافحة الإرهاب في إسبارطة، بهدف ضمان تكيف قوات الكوماندوز مع مختلف التضاريس والأجواء، التي تكون سائدة خلال العمليات.

© AFP 2018 / Adem Altan بعد برقيتي العاهل السعودي وولي العهد... أردوغان يوجه رسالة إلى الملك سلمان وتتشابه تضاريس إسبارطة مع المناطق التي تشهد عمليات مكافحة الإرهاب، وهو ما يجعل القوات المشاركة في المناورات تكتسب ميزات أكثر، من حيث القوة والصمود والشجاعة والإصرار.

ويشارك الجنود الأتراك في مناورات تستغرق 16 أسبوعا، بعد الانتهاء من الدروس الأساسية، ليصبحوا قادرين على التعامل مع ظروف وأوضاع مختلفة في الحياة العملية.