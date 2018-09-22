خامنئي يكشف عن الدول المرتبطة بالهجوم على العرض العسكري في الأهواز

أكد المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي أن الهجوم على العرض العسكري في جنوب غرب إيران مرتبط بحلفاء أمريكا في المنطقة.