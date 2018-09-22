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18:00 22 سبتمبر/ أيلول 2018
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    مدينة سانت بطرسبورغ

    وفد نسائي بحريني يستعرض إنجازات المملكة بسانت بطرسبورغ الروسية

    © Sputnik . Alexei Danichev
    العالم
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    استعرض وفد من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة البحرينية، في سانت بطرسبورغ بشمال روسيا، اليوم السبت، جانبا من منجزات بلاده على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

    القاهرة- سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، جاء ذلك، خلال المشاركة في المنتدى النسائي "الأوراسي" الثاني في مدينة سانت بطرسبورغ، ضمن جلسة رفيعة المستوى أقيمت بعنوان "المبادرات العالمية في مجال تقدم المرأة".

    وعبر عرض مرئي تفصيلي حول:" المرأة البحرينية وأهداف التنمية المستدامة"، قدمت مدير عام السياسات والتطوير في المجلس الأعلى للمرأة البحرينية، الشيخة دينا بنت راشد، تعريفا بالمجلس، وهو المؤسسة الرسمية المعنية بتقدم المرأة في مملكة البحرين، والتي تختص في إبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

    رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
    © AP Photo / Fotopress, Ross Setford
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    وأكدت أن مسيرة عمل المجلس ارتكزت على أهمية تعزيز دور المرأة البحرينية في الحياة العامة، والتي جاءت صراحة كأحد مرتكزات المشروع الإصلاحي في العام 2000، حيث تم إطلاق عدد من المبادرات التي استكملت حقوق المرأة البحرينية وثبتت مكانتها.

    وفيما يتعلق بهدف التنمية المستدامة الذي ينص على "المساواة بين الجنسين" أوضحت الشيخة دينا بنت راشد، أن المادة (5) (ب) من دستور مملكة البحرين تنص على أن: "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية".

    وأشارت، في هذا السياق، إلى انعدام الفجوة في الأجور بين النساء والرجال في مملكة البحرين، لافتة إلى أن المرأة البحرينية حققت زيادة في دخلها بنسبة 66%، خلال الفترة بين عامي 2000 و2017.

    وتحدثت عن تمتع المرأة البحرينية بحياة صحية ونفسية جيدة؛ حيث وصل متوسط العمر المتوقع للنساء عند الولادة إلى 78 سنة، مع قدرة كاملة أمام المرأة على النفاذ إلى مصادر الرعاية الصحية الأولية المجانية.

    وتطرقت إلى المساواة في التعليم في البحرين، لافتة إلى أن 64% من الخريجين الجامعيين هن من النساء، وتحدثت عن مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية، حيث تشارك المرأة بنسبة 53% في الوظائف الحكومية، و34% في القطاع الخاص.

    وكانت أعمال المنتدى النسائي "الأوراسي" الثاني، افتتحت، بمدينة سانت بطرسبورغ، الخميس الماضي، بهدف توطيد وتطوير التعاون بين القيادات النسائية، من أجل معالجة التحديات العاجلة وتعزيز جو الثقة والتفاهم المتبادل في عالم قائم على القيم العالمية للإنسانية والحقوق والكرامة.

    وتشارك نساء من مملكة البحرين، مع مشاركات يمثلن أكثر من 100 دولة حول العالم، من بينهم شخصيات بارزة عالميا في مجال قضايا المرأة، كالنساء البرلمانيات، وأعضاء السلطات التنفيذية، وممثلات المنظمات الدولية.

    كما تشارك ممثلات من دوائر الأعمال، والأوساط العلمية، وممثلات منظمات المجتمع المدني، وقائدات المشاريع الخيرية، ومشاركات يتمتعن بمستويات تمثيلية رفيعة المستوى تكريما لنشاطاتهم ضمن المجتمع النسائي الدولي.

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    الكلمات الدلالية:
    حقوق المرأة, سانت بطرسبورغ, البحرين, روسيا
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