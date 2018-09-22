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18:00 22 سبتمبر/ أيلول 2018
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    أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان

    أول تعليق تركي على "هدية" تميم لأردوغان

    © AP Photo / Uncredited
    العالم
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    علّق كمال كيلتش دار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، على الهدية التي قدمها أمير دولة قطر للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والتي أثارت جدلا كبيرا؛ بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

    وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، قدم في وقت سابق طائرة رئاسية، بقيمة 500 مليون دولار، لأردوغان؛ الأمر الذي أثار جدلا واسعا، تزامنا مع الهبوط الحاد لقيمة الليرة التركية.

    الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
    © AFP 2018 / Adem Altan
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    وبحسب الموقع الإكتروني "إرم نيوز". وقال أوغلو، إنه "لا يمكن التنازل عن كرامة رئيس تركيا مقابل طائرة"، مشيرًا إلى أن "أمير قطر يحب أردوغان وليس تركيا، وأن الجميع لا يدركون سبب حبه هذا".
    وأَضاف، أن "بإمكان أمير قطر إنشاء سكن طلابي إن كان يرغب في تقديم خير لتركيا"، لكنه اتهم، في الوقت نفسه، الرئيس أردوغان بالإضرار بالاقتصاد التركي؛ عبر السياسات المتبعة.
    ومضى كيلتش دار أوغلو، في تصريحاته، قائلًا: "المقيمون في القصر الرئاسي يعيشون العصر الخزامي"، في إشارة إلى فترة ما قبل انهيار الخلافة العثمانية، مؤكدًا أن تركيا لا تتحمل كل هذا القدر من الرفاهية، وأن المواطنين ينتحرون؛ بسبب الفقر والبطالة.

    سبق وأن تلقى الرئيس التركي، أردوغان، طائرة خاصة، كهدية من أمير قطر، وهي طائرة بوينغ 8-747، حسب موقع "kokpit" الإخباري التركي.

    يقدر سعر الطائرة بـ400 مليون دولار، وتتسع وفق تصميمها الأساسي لـ400 راكب، إلا أنها خضعت إلى تصميم خاص، وانخفض عدد مسافريها بذلك إلى 76 راكبا، فيما يبلغ عدد طاقم الطائرة 18 شخصا، وفي داخلها صالة خاصة للاجتماعات، وغرفة نوم.

     

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    الكلمات الدلالية:
    تميم بن حمد آل ثاني, أردوغان, تركيا, العائلة المالكة في قطر, تركيا
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