أول تعليق تركي على "هدية" تميم لأردوغان

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، قدم في وقت سابق طائرة رئاسية، بقيمة 500 مليون دولار، لأردوغان؛ الأمر الذي أثار جدلا واسعا، تزامنا مع الهبوط الحاد لقيمة الليرة التركية.
وأَضاف، أن "بإمكان أمير قطر إنشاء سكن طلابي إن كان يرغب في تقديم خير لتركيا"، لكنه اتهم، في الوقت نفسه، الرئيس أردوغان بالإضرار بالاقتصاد التركي؛ عبر السياسات المتبعة.
ومضى كيلتش دار أوغلو، في تصريحاته، قائلًا: "المقيمون في القصر الرئاسي يعيشون العصر الخزامي"، في إشارة إلى فترة ما قبل انهيار الخلافة العثمانية، مؤكدًا أن تركيا لا تتحمل كل هذا القدر من الرفاهية، وأن المواطنين ينتحرون؛ بسبب الفقر والبطالة.
سبق وأن تلقى الرئيس التركي، أردوغان، طائرة خاصة، كهدية من أمير قطر، وهي طائرة بوينغ 8-747، حسب موقع "kokpit" الإخباري التركي.
يقدر سعر الطائرة بـ400 مليون دولار، وتتسع وفق تصميمها الأساسي لـ400 راكب، إلا أنها خضعت إلى تصميم خاص، وانخفض عدد مسافريها بذلك إلى 76 راكبا، فيما يبلغ عدد طاقم الطائرة 18 شخصا، وفي داخلها صالة خاصة للاجتماعات، وغرفة نوم.
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