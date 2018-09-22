بالتنسيق مع القوات الأمريكية... دورية تركية جديدة في منبج السورية

قام الجيش التركي اليوم السبت، بتسيير دورية جديدة من قواته على طول الخط الفاصل بين مناطق "درع الفرات" ومنبج شمالي سوريا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وأعلنت رئاسة أركان الجيش التركي أن القوات التركية والأمريكية نفذت دورية منسقة ومستقلة في الخط المذكور وهي الدورية 49 من نوعها، وفقا لوكالة "الأناضول".

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE أزمة محتملة بين أمريكا وتركيا حول "منبج"

وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، في 18 يونيو / حزيران الماضي، أن عناصر تنظيم " بي كا كا " الإرهابي غادروا مواقعهم على الحدود التركية مع منبج، موضحا أن تطهير المنطقة من الإرهابيين بشكل كامل سيتم على مراحل.

وبدأت قوات تركية وأمريكية دوريات مستقلة ومنسقة على طول الخط الفاصل بين مناطق "درع الفرات" ومنبج (بمحافظة حلب)، بموجب اتفاق توصل إليه البلدان.

يشار إلى أن الولايات المتحدة بدأت في إنشاء قواعد عسكرية في سوريا في أكتوبر/تشرين الأول 2015. ثم قامت واشنطن بنشر قاعدتين جويتين بالقرب من الحسكة وثمانية مراكز عمليات في الرقة والمنبج. وقامت الولايات المتحدة ببناء خمسة قواعد جديدة ومراكز عمليات في سوريا منذ شهر تموز/يوليو 2017.