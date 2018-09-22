في ذكرى هجوم صدام... القوة الجوفضائية الإيرانية تعرض 21 باليستيا

© AFP 2018 / Atta Kenare الحرس الثوري يكشف عن امتلاكه فائضا من الصواريخ العالية الدقة بمدى 2000 كم

وتزامن العرض العسكري الإيراني مع مناسبة بدء "أسبوع الدفاع المقدس" وهي ذكرى التصدي للحرب الإيرانية العراقية خلال الفترة 1980-1988.

وعرض اليوم السبت 21 صاروخا باليستيا للقوة الجوفضائية للحرس الثوري، فضلا عن معدات مختلف الوحدات النموذجية للقوات المسلحة الإيرانية. بحضور الرئيس حسن روحاني والعديد من كبار القادة العسكريين في البلاد. بحسب ما ذكرته وكالة "فارس".

ومن ضمن منظومات الصواريخ التي عرضت، "ذوالفقار" و"خرمشهر" و"قدر F" وقدر H" و"عماد" و"سجيل".

وتضمن العرض العسكري للحرس الثوري قيام مختلف أنواع الطائرات والمروحيات التابعة للجيش الإيراني والحرس الثوري بالاستعراض فوق مياه الخليج الفارسي خلال استعراض القوات المسلحة في بندرعباس جنوب إيران.