إلغاء زيارة عسكرية صينية إلى أمريكا

موسكو —سبوتنيك.وألغت الصين الزيارة بسبب فرض واشنطن عقوبات ضد بكين لتعاونها العسكري مع موسكو.
واستدعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت السفير الأمريكي في بكين على خلفية فرض عقوبات جديدة ضدها بسب تعاونها العسكري مع روسيا، وفقا لتقارير التلفزيون المركزي الصيني.
وقالت القناة: "استدعت وزارة خارجية الصين السفير الأمريكي في بكين، وقدمت له احتجاجا شديد اللهجة فيما يتعلق بفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على قسم التدريب والإمداد التابع للمجلس العسكري المركزي الصيني ورئيسه، لي شانفو، بسبب التعاون مع موسكو".
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