إلغاء زيارة عسكرية صينية إلى أمريكا

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم السبت، أنه تم إلغاء زيارة قائد البحرية شين جين لونغ إلى الولايات المتحدة.

موسكو —سبوتنيك.وألغت الصين الزيارة بسبب فرض واشنطن عقوبات ضد بكين لتعاونها العسكري مع موسكو.

© Sputnik . Aleksei Philippov الصين تبني "ميسترال" خاصة بها

وقالت الوزارة في بيان: " "قرر الجانب الصيني على الفور استدعاء مضيف الندوة الدولية الثالثة والعشرين للبحرية… قائد البحرية شين جين لونغ الذي كان يخطط لزيارة الولايات المتحدة.

واستدعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت السفير الأمريكي في بكين على خلفية فرض عقوبات جديدة ضدها بسب تعاونها العسكري مع روسيا، وفقا لتقارير التلفزيون المركزي الصيني.

وقالت القناة: "استدعت وزارة خارجية الصين السفير الأمريكي في بكين، وقدمت له احتجاجا شديد اللهجة فيما يتعلق بفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على قسم التدريب والإمداد التابع للمجلس العسكري المركزي الصيني ورئيسه، لي شانفو، بسبب التعاون مع موسكو".