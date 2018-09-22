توقيف إسرائيلي في سيناء والقنصل الإسرائيلي بالقاهرة يتعامل مع الموقف

تحدثت وسائل إعلام عبرية عن توقيف إسرائيلي بمعبر طابا بجنوب سيناء المصرية لحيازته رصاصة.

© AP Photo / Hazem Gouda السفارة الإسرائيلية في القاهرة تعزي في ضحايا تفجير الإسكندرية

القاهرة — سبوتنيك . وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، إن إسرائيليا تم توقيفه بمدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء شرقي مصر بعد اكتشاف رصاصة كانت بحوزته.

وبحسب الصحيفة، فإن، "إسرائيليا جرى توقيفه بعد عبوره إلى داخل مصر عبر معبر طابا بعد اكتشاف رصاصة بندقية بحوزته"، مضيفة أن "الرصاصة تعود، فيما يبدو، لأخيه المجند".

وأشارت الصحيفة إلى أن "القنصل الإسرائيلي في القاهرة يتعامل مع الموقف".

يشار إلى أنه في نيسان/ أبريل العام الماضي، أغلقت السلطات الإسرائيلية معبر طابا الحدودي مع مصر حتى إشعار آخر.

وحينها أفادت إذاعة "صوت إسرائيل"، بأن "السلطات الأمنية المختصة أغلقت معبر طابا الحدودي مع مصر حتى إشعار آخر بسبب ورود إنذار محدد باحتمال وقوع اعتداء إرهابي يستهدف سياحا إسرائيليين في سيناء".

وأشارت الإذاعة إلى أنه "سيسمح للإسرائيليين الموجودين في شبه الجزيرة (سيناء) بالعودة إلى البلاد علما بأن هيئة مكافحة الإرهاب قد دعتهم إلى العودة فورا".