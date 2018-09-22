"أنصار الله" تعلق على هجوم الأهواز في إيران

أدانت جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، اليوم السبت 22 سبتمبر/ أيلول، الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا بمدينة الأهواز في إيران موقعا قتلى وجرحى.

القاهرة — سبوتنيك. ووفقا لقناة المسيرة الناطقة باسم جماعة أنصار الله، قالت الجماعة في بيان عن مكتبها السياسي، إن "هجوم الأهواز يعد عملا جبانا ومدانا، وهو عين الإجرام، الذي تقترفه دول إقليمية تدور في الفلك الأمريكي، ولن تحصد منه إلا مزيدا من الخسارة".

© REUTERS / TASNIM NEWS AGENCY خامنئي يكشف عن الدول المرتبطة بالهجوم على العرض العسكري في الأهواز

وعبر المكتب السياسي لـ" أنصار الله " عن أحر التعازي لأسر القتلى، آملا الشفاء العاجل للجرحى.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله "الحوثيين"، أعرب مصدر مسؤول في خارجية حكومة الإنقاذ التابعة للجماعة عن التعازي للحكومة الإيرانية وأسر الضحايا الذي سقطوا في الهجوم الإرهابي والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

وعبرت خارجية الإنقاذ عن تضامن الجمهورية اليمنية مع الحكومة الإيرانية ووقوفها مع أمن واستقرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكان 29 قتيلا، و57 جريحا بينهم عناصر من الحرس الثوري الإيراني ومدنيون وأطفال، سقطوا صباح اليوم السبت، بهجوم مسلح خلال عرض عسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران.

وتتهم دول التحالف العربي ضد أنصار الله، بقيادة السعودية، إيران بدعم "الحوثيين" بالسلاح.

وينفذ التحالف عمليات عسكرية منذ عام 2015 لاستعادة المناطق، التي سيطرت عليها الجماعة دعما لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي.