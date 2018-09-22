تركيا تعلق على هجوم الأهواز في إيران

علقت وزارة الخارجية التركية، على الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا في منطقة الأهواز جنوب غربي إيران، اليوم السبت 22 سبتمبر/ أيلول.

© Sputnik . Ronald Zak "أنصار الله" تعلق على هجوم الأهواز في إيران

وبحسب الوكالة فإن أنقرة وصفت الهجوم بـ"الشنيع" وتقدمت بالتعازي الحارة إلى الحكومة والشعب الإيرانيين.

وأعلنت السلطات الإيرانية، صباح اليوم السبت، مقتل 24 شخصا وإصابة 53 آخرين، جراء هجوم مسلح استهدف عرضا عسكريا أقيم في الأهواز، بمناسبة الذكرى الـ 38 للحرب الإيرانية العراقية (1980 ـ 1988).