ميركل مصدر فخر الألمان

أظهر استطلاع أجرته صحيفة "Welt am Sonntag" الألمانية، تفضيل الكثير من الألمان مستشارتهم، أنجيلا ميركل، على العديد من الشخصيات البارزة في قطاع السياسة و الأعمال و الرياضة و الإقتصاد.

فبحسب الصحيفة التي أجرت الاستطلاع، فإنها طلبت من المواطنين ذكر أسماء شخصيات بارزة في السياسة و الإقتصاد و الرياضة، والتي بحسب رأيهم تمثل مصدر فخر لهم.

© AFP 2018 / BARBARA GINDL / APA / AFP ميركل تثأر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتهين ماي علنا (فيديو)

ووفقا للاستطلاع فإن المستشارة ميركل حصلت على النسبة الأكبر من الأصوات بنسبة وصلت لـ16 في المئة، ليأني خلفها بالمرتبة الثانية المستشار الألماني الأسبق هيلموت شميث بنسبة وصلت لـ11 في المئة.

وبحسب الصحيفة فإن السياسيين الألمان حازوا على نسبة أكبر من غيرهم من قطاعات أخرى و بنسبة وصلت لـ49 في المئة، وسط تراجع كبير للشخصيات الرياضية، و العلماء و المؤلفين.

وأحتلت العاصمة برلين المرتبة الأولى من بين المدن التي تبعث بالفخر بنفس المواطن الألماني وبنسبة وصلت لـ27 فيالمئة متقدمة بنسبة قليلة على مدينتي ميونيخ و هامبورغ.

وأحتلت شركات "دايملر" و "فولكس فاغين" و بي إم دبليو" المراتب الاولى في تصنيف الشركات الأكثر فخرا لدى الألمان.