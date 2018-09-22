أمريكا عن هجوم الأهواز: نقف مع الشعب الإيراني

أعربت الولايات المتحدة عن رفضها لكافة صور الإرهاب وتضامنها مع الشعب الإيراني، وذلك عقب هجوم دام استهدف عرضا عسكريا بمنطقة الأهواز، جنوب غربي إيران.

© AFP 2018 / Sheimo Uglu تركيا تعلق على هجوم الأهواز في إيران

واشنطن — سبوتنيك . قالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، اليوم السبت، لوكالة " سبوتنيك ": "نعي التقارير حول هجوم لمسلحين على عرض عسكري إيراني في الأهواز، ونحن نقف بجوار الشعب الإيراني ضد آفة الإرهاب الأصولي، ونعرب عن تعاطفنا معهم في تلك الأوقات المروعة".

وأضافت: "الولايات المتحدة تدين كافة أشكال الإرهاب وقتل الأبرياء".

وأعلنت السلطات الإيرانية، صباح اليوم السبت، مقتل 24 شخصا وإصابة 53 آخرين، جراء هجوم مسلح استهدف عرضا عسكريا أقيم في الأهواز، بمناسبة الذكرى الـ 38 للحرب الإيرانية العراقية (1980 ـ 1988).