صحيفة: تريزا ماي تستعد لانتخابات برلمانية مبكرة

بدأ فريق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التحضير لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في نوفمبر / تشرين الثاني، وفقا لصحيفة "صنداي تايمز" اليوم الأحد 23 سبتمبر / أيلول، نقلا عن مصدرين مقربين منها.

موسكو — سبوتنيك . ويكمن هدف الانتخابات في الحصول على دعم لموقف ماي، في الـ" بريكست " خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والاحتفاظ بكرسي رئاسة الوزراء.

وكما كتبت الصحيفة، كان الدافع لمثل هذا القرار هو قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في سالزبورغ.

وأضافت الصحيفة، إن الهدف من الانتخابات المبكرة هو الحصول على الدعم العام لخطة عمل جديدة حول الـ"بريكست".

وأفادت الصحيفة أيضا، بأن فريق ماي، قرر خفض المعارضة الداخلية لرئيسة الوزراء قبيل الانتخابات المفترضة.

ووفقا للصحيفة، قال أحد المقربين منها للوزراء، إن ماي، ربما ستستقيل في صيف عام 2019 — حتى لا يحاول أعضاء الحكومة عزلها الآن.

وصوت غالبية البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء العام، يوم 23 يونيو / حزيران عام 2016.

وأقرت الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، مشروع قانون خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مانحة إياه بذلك صفة قانون.

ويبدأ العمل به اعتبارا من خروج المملكة من الاتحاد، في 29 مارس / أذار 2019.