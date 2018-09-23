روحاني: الجماعة التي قامت بالهجوم الإرهابي مدعومة من دول خليجية

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، أن الجماعة التي تقف وراء الهجوم الإرهابي خلال العرض العسكري في الأهواز تلقت دعما ماديا وعسكريا من دول خليجية. وجاء تصريح الرئيس الإيراني قبيل مغادرته طهران لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

© REUTERS / Lisi Niesner أوامر من روحاني لقوات الأمن بخصوص منفذي هجوم الأهواز

وقال روحاني " إن الولايات المتحدة تريد إثارة انعدام الأمن في إيران من خلال هكذا أعمال". وتابع قائلا " الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن من يملك القوة يمكنه أن يعمل دون عقاب في كل أنحاء العالم".

وأضاف روحاني " إن إيران سترد على هذه الجرائم الإرهابية في سياق القانون والمصلحة الوطنية، كما أن إيران ستحاول التغلب على العقوبات وتجعل أمريكا تندم على موقفها العدواني".

واعتبر الرئيس الإيراني أن الولايات المتحدة الأمريكية توفر لدول الخليج كل ما تريده لارتكاب مثل هذه الجرائم الإرهابية.

وكان هجوما إرهابيا قد وقع صباح أمس السبت على عرض عسكري في مدينة الأهواز، أوقع 24 قتيلا و53 جريحا، بينهم عناصر من الحرس الثوري الإيراني ومدنيين وأطفال.