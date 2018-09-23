صحيفة: إسرائيل خائفة من بوتين الذي قد يقطع جناحيها في سوريا

اعتبرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، يوم أمس السبت، أن حادثة سقوط الطائرة الروسية "إيل-20" في سوريا قد تسفر عن عواقب وخيمة بالنسبة لإسرائيل، حيث من الوارد أن تقوم روسيا بإجراءات أهمها تقييد المجال الجوي للسلاح الجو الإسرائيلي فوق سوريا.

© Sputnik . Alexander Rybalchenko على خلفية الطائرة الروسية... قائد عسكري إسرائيلي: لن نتمكن من مهاجمة سوريا بحرية

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية ، تأمل إسرائيل بأن اجراءات روسيا يإغلاق المجال الجوي فوق سوريا للسلاح الجوي الإسرائيلي ستكون لفترة أسبوع ليس أكثر، كما تأمل إسرائيل أن لا تفرض روسيا شروط جديدة عليها منها حظر الطيران الإسرائيلي نهائيا فوق المناطق التي تتواجد فيها القواعد العسكرية الروسية في الشمال السوري. هذا الأمر سيصعب المهمة على السلاح الجو الإسرائيلي بضرب أهداف قريبة من العاصمة السورية دمشق.

وأشارت "هآرتس" أن هذه الإجراءات الروسية قد تؤدي إلى إنشاء مناطق أمنة للقوات الحكومية السورية وحلفائها من قوات "حزب الله" اللبناني في سوريا، هذا عدا عن أن الإجراءات الروسية التي قد تعزز الوجود الإيراني في سوريا.

ونقلت الصحيفة كلاما عن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الذي قال أن المحادثات مع كبار المسؤولين الروس بمشاركة الرئيس بنيامين نتنياهو وإرسال وفد إسرائيلي إلى موسكو تشير إلى مدى قوة العلاقات الروسية الإسرائيلية بغض النظر عن ما حصل. لكن ما حصل وضع إسرائيل في وضع لا تحسد عليه خصوصا أنها اعتادت على الطيران بشكل حر ومن دون قيود فوق سوريا ولبنان والمنطقة بدون مسائلة وإذن أحد.