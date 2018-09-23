تسجيل
10:39 23 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    قراصنة

    قراصنة يختطفون 12 شخصا من سفينة الشحن السويسرية "غلاروس" قبالة ساحل نيجيريا

    © Sputnik . Grigoriy Sysoyev
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلنت شركة " ماسويل شيبينغ" السويسرية، أن قراصنة اختطفوا 12 شخصا من سفينة الشحن "غلاروس" قبالة ساحل نيجيريا، وفقا لقناة تلفزيون "سكاي نيوز" في إشارة لبيان الشركة.

    قراصنة
    © AP Photo /
    قراصنة إيرانيون يبيعون أبحاثا مسروقة من جامعات بريطانية
    موسكو- سبوتنيك. وكانت السفينة تسير تحت العلم السويسري محملة بالقمح، من لاغوس إلى بورت- هاركورت. وقد حدث الهجوم على بعد 83 كيلومترا، من جزيرة بوني.

    وجاء في بيان شركة " ماسويل شيبينغ":"تتعاون الشركة مع السلطات والخبراء لضمان الإفراج الفوري والآمن عن الرهائن".

    وذكر، إنه كان على متن السفينة 19 شخصا هم أفراد الطاقم. لكن لم تحدد جنسيتهم، أفيد فقط، بأنه لا يوجد بين المختطفين مواطنين من سويسرا.

    هذا وغالباً ما يختطف قراصنة قبالة سواحل نيجيريا أعضاء طواقم السفن المارة للحصول على فدية. فقد هاجم القراصنة، في 21 نيسان/أبريل، السفينة الهولندية "إف في إن رابيد". وكان من بين الطاقم الذي تم أسره قائد السفينة — وهو مواطن روسي. وتم إطلاق سراحهم بعد مضي شهر. كذلك احتجز القراصنة في نيجيريا في أوائل شباط / فبراير، البحارة من سفينة "بي بي سي كاريبيان" ، ومن بينهم سبعة مواطنين روس و مواطن أوكراني واحد، وتم إنقاذهم بعد قضاء 26 يومًا في الأسر.

     

    انظر أيضا:

    قراصنة إيرانيون يبيعون أبحاثا مسروقة من جامعات بريطانية
    قراصنة حاسوب يكشفون نوايا كييف تسميم دونباس
    اختراق قراصنة أتراك لـ "تويتر" رئيس تحرير "شبيغل" الألمانية
    قراصنة يطورون برنامجا لاختراق "آيفون إكس"
    "قراصنة غزة" يستهدفون الإمارات والسعودية من جديد (فيديو)
    البحرية الأمريكية تنقذ سفينة إيرانية هاجمها قراصنة
    قراصنة يخطفون طاقم سفينة ألمانية بنيجيريا
    الكلمات الدلالية:
    نيجيريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    إحدى المشاركات في سباق YARKOcross Night Edition colour 2018 للألوان في مدينة ألماتي، كازاخستان 15 سبتمبر/ أيلول 2018
    من سعوديات في عمق البحر الأحمر إلى بوتين يطلق النار من بندقية قنص حديثة... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    تحية أم تجاهل... ميركل وماي
    تحية أم تجاهل... ميركل وماي
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك