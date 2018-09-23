قراصنة يختطفون 12 شخصا من سفينة الشحن السويسرية "غلاروس" قبالة ساحل نيجيريا

أعلنت شركة " ماسويل شيبينغ" السويسرية، أن قراصنة اختطفوا 12 شخصا من سفينة الشحن "غلاروس" قبالة ساحل نيجيريا، وفقا لقناة تلفزيون "سكاي نيوز" في إشارة لبيان الشركة.

© AP Photo / قراصنة إيرانيون يبيعون أبحاثا مسروقة من جامعات بريطانية

موسكو- سبوتنيك . وكانت السفينة تسير تحت العلم السويسري محملة بالقمح، من لاغوس إلى بورت- هاركورت. وقد حدث الهجوم على بعد 83 كيلومترا، من جزيرة بوني.

وجاء في بيان شركة " ماسويل شيبينغ":"تتعاون الشركة مع السلطات والخبراء لضمان الإفراج الفوري والآمن عن الرهائن".

وذكر، إنه كان على متن السفينة 19 شخصا هم أفراد الطاقم. لكن لم تحدد جنسيتهم، أفيد فقط، بأنه لا يوجد بين المختطفين مواطنين من سويسرا.

هذا وغالباً ما يختطف قراصنة قبالة سواحل نيجيريا أعضاء طواقم السفن المارة للحصول على فدية. فقد هاجم القراصنة، في 21 نيسان/أبريل، السفينة الهولندية "إف في إن رابيد". وكان من بين الطاقم الذي تم أسره قائد السفينة — وهو مواطن روسي. وتم إطلاق سراحهم بعد مضي شهر. كذلك احتجز القراصنة في نيجيريا في أوائل شباط / فبراير، البحارة من سفينة "بي بي سي كاريبيان" ، ومن بينهم سبعة مواطنين روس و مواطن أوكراني واحد، وتم إنقاذهم بعد قضاء 26 يومًا في الأسر.