القبض على رجل هدد ترامب بعد مطاردة 3 أشهر

وأضاف المسؤولون أنه خلال المطاردة، سرق الرجل عدة سيارات وأسلحة، وتنقل عبر 6 ولايات، فضلا عن كندا، وفقا لرويترز.

© AP Photo / Susan Walsh ترامب يؤجل نشر وثائق متعلقة بالتحقيق في التدخل الروسي

وقالت خدمة المارشال الأمريكية، وهي وكالة اتحادية لإنفاذ القانون، في بيان أمس السبت إن شون ريتشارد كريستي (27 عاما) كان مسلحا بمسدس وسكين عندما جرى اعتقاله في ولاية أوهايو يوم الجمعة في منطقة غابات في مقاطعة ريتشلاند.

وكانت أخبار كريستي تصدرت العناوين من قبل في عام 2010، بعدما حصلت سارة بيلن، التي كانت مرشحة الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس عام 2008، على أمر تقييدي ضده بعد سلسلة مكالمات تهديد هاتفية أجراها هو ووالده لأشخاص مقربين من بيلن، بحسب ما ذكرت السلطات حينئذ.

وقالت السلطات إن كريستي هدد الرئيس الأمريكي، في شهر يونيو/حزيران الماضي، في منشور على "فيسبوك"، انتقد خلاله أيضا جون مورجانيلي، ممثل الادعاء في نورثامبتون ببنسلفانيا.

وكريستي متهم بأنه كتب على فيسبوك "استمر في ذلك يا مورجانيلي. أعد بأنني سأضع رصاصة في رأسك بمجرد أن أضع واحدة في رأس الرئيس دونالد جيه. ترامب".

واختفى كريستي بعد نشر هذا الكلام، واتهمته محكمة اتحادية بتهديد الرئيس ومسؤولي إنفاذ القانون.

وتعتقد السلطات أنه غادر بنسلفانيا متوجها إلى نيويورك بشمال البلاد ثم تسلل إلى كندا وعاد مرة أخرى عبر وست فرجينيا ثم إلى كنتاكي ومنها لماريلاند قبل أن يستقر في أوهايو.

وخلال رحلته الطويلة سرق كريستي أربعة أسلحة وعددا كبيرا من السيارات.

ولم يتسن الحصول على تعليق من كريستي ووالده.