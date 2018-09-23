أفغانستان تستنكر بشدة الهجوم الإرهابي في الأهواز الإيرانية

عبرت الحكومة الأفغانية عن استنكارها الشديد للهجوم الإرهابي الذي استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأهواز في إيران، أمس السبت، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

© AFP 2018 / أمريكا عن هجوم الأهواز: نقف مع الشعب الإيراني

كابول — سبوتنيك . وقالت الرئاسة الإيرانية في بيان صادر صباح اليوم الأحد "نؤمن بأن الإرهاب لا يعرف أحد وأنه عدو الإنسانية، لأنه يستهدف مواطني جميع البلدان في كل مكان لذا حان الوقت ليتبلور إجماع شامل لمواجهة هذه الظاهرة ومكافحتها بصدق وبجدية".

وأضاف البيان أن "الحكومة الأفغانية على ثقة بأن الإرهاب ظاهرة إقليمية ودولية ويتطلب تعاونا مشاركا من جميع البلدان بدون أدنى تمييز، هذا النوع من التعاون المثمر يضاعف من تأثير مجابهة الإرهاب".

وكان 29 شخصا قد قتلوا، أمس السبت، وأصيب العشرات، إثر هجوم تبناه تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا)، على عرض عسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران.