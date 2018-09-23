أول تعليق من قطر على هجوم الأهواز في إيران

أعربت قطر، مساء أمس السبت، عن "إدانتها واستنكارها" للهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا في منطقة الأهواز جنوب غرب إيران وخلف قتلى وجرحى.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان على صفحتها الرسمية: إن "دولة قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لهجوم على عرض عسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران، والذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى".

وأضاف البيان: "جددت وزارة الخارجية، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، وعبرت عن تعازيها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب إيران وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل".

​وكان 29 على الأقل، غالبيتهم من الحرس الثوري الإيراني لقوا مصرعهم بهجوم مسلح خلال عرض عسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد، صباح أمس السبت.

وأعلن التليفزيون الإيراني، صباح السبت، سقوط قتلى وجرحى، في هجوم إرهابي استهدف عرضا عسكريا جنوب غربي إيران. فيما قالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية إن إطلاق النار استهدف العسكريين المشاركين في العرض العسكري، الذي كان بمناسبة بدء ذكرى الحرب التي خاضتها إيران ضد نظام صدام حسين في العراق في ثمانينيات القرن الماضي.

وقالت RT إن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، غادر العرض العسكري في طهران بعد نبأ الهجوم المسلح على العرض العسكري في الأهواز.