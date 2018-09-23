سفينة صينية تنطلق في أول زيارة لفنزويلا

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن السفينة الطبية (بيس آرك) وصلت، أمس السبت، إلى ميناء لا جوايرا الفنزويلي في "زيارة ودية" للبلاد تستمر ثمانية أيام. وفقا لـ "رويترز".
وقالت (شينخوا) إنه خلال الزيارة سيلتقي قائد السفينة الصيني بمسؤولين عسكريين وسياسيين وسيتفقد منشآت عسكرية وطبية فنزويلية.
وزار مادورو الصين في بداية سبتمبر/ أيلول. ويعاني الاقتصاد الفنزويلي للعام الخامس من الركود والتضخم الجامح. وتعهد زعماء الصين بمساعدة فنزويلا ولكن دون الإشارة إلى تقديم تمويل جديد.
والصين داعم رئيسي لفنزويلا منذ سنوات وبينهما اتفاقات منذ أكثر من عشر سنوات بتقديم قروض مقابل الحصول على نفط وهو ما ساعد بكين على تأمين امداداتها من الطاقة.
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