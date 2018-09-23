"السمبوسة" تضع الأمير هاري في موقف محرج (فيديو)

تداول زوار مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات طريفة لنجل ولي العهد البريطاني، الأمير هاري، أثناء إطلاق زوجته، ميغان ماركل، لكتاب الطهي الخاص بها.

ويظهر الأمير هاري وهو يتجول في الاحتفالية، بعد خروجه في الخيمة الكبيرة، المقامة خارج قصر كسنينغتون، ويخبئ خلف يديه بعض القطع من معجنات "السمبوسة".

I could be wrong but I reckon we’ve caught Prince Harry red handed stealing some samosas from the Meghan’s ‘Together’ cookbook event they were at today!! Have a watch… #HubbCommunityKitchen @KensingtonRoyal pic.twitter.com/3BWd0TYqj8 — Chris Ship (@chrisshipitv) September 20, 2018

​ويعتبر كتاب ميغان ماركل للطهي، الذي يحمل عنوان "Together: Our Community Cookbook" أو "معا: كتاب الطهي الخاص بمجتمعنا"، هو أول مشروع خاص بها في حياتها الملكية الجديدة، أطلقت ميغان ماركل، زوجة نجل ولي عهد بريطانيا، الأمير هاري، مبادرة لدعم متطوعات في مركز إسلامي.

ويدعم الكتاب مبادرة، أطلقتها متطوعات في مركز إسلامي، من أجل دعم عائلات ضحايا حريق برج غرينفيل.

© REUTERS / POOL موقف يظهر رقة الأمير هاري مع زوجته ميغان ماركل (فيديو)

وشكلت مجموعة من النساء "مطبخ الحي" في مركز "المنار للتراث الثقافي الإسلامي"، في الصيف التالي للكارثة، مبادرة لإعداد الطعام الطازج لعائلاتهم وجيرانهم.

وجمعت النساء سويا بعض الوصفات المفضلة في الكتاب، على أمل استمرار هذا العمل في مساعدة ودعم عائلات غرينفيل وعائلات أخرى في الحي.

وساعدت ميغان ماركل النساء في العثور على دار نشر للكتاب، وتولت المؤسسة الملكية، وهي مؤسسة خيرية أسسها أفراد العائلة المالكة دوق ودوقة كامبريدج ودوق ودوقة ساسيكس، توفير الدعم القانوني والإداري.

وكتبت ميغان ماركل مقدمة الكتاب، الذي قالت فيه إن "هذا المطبخ يجمع الثقافات معا تحت سقف واحد ويتيح الفرصة للاستمتاع بالحاجة العالمية للتواصل والاجتماع على تناول الطعام في أوقات الحزن والفرح".