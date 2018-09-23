شعبية ماكرون تواصل تراجعها إلى مستوى قياسي

أظهر استطلاع للرأي، اليوم الأحد، أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تراجعت أكثر في سبتمبر/ أيلول مما يزيد من المشاكل التي تحيط بإدارته بسبب استقالة وزراء بارزين وفضيحة حارس شخصي له هذا الصيف.

وأشار الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة إيفوب لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" إلى أن 29 % فقط من المشاركين قالوا إنهم راضون عن ماكرون بعدما كانت النسبة 34 % الشهر الماضي و39 % قبل شهرين. وفقا لـ "رويترز".

© AFP 2018 / Michel Spingler / POOL / AFP شعبية ماكرون تنخفض لمستويات قياسية

وشعبية ماكرون متدنية في معظم استطلاعات الرأي. وفاز ماكرون بانتخابات الرئاسة عام 2017 بنسبة 66.1 % من الأصوات مستندا إلى مشروع إصلاحي لتحديث فرنسا ثاني أكبر قوة في منطقة اليورو لكن ناخبين كثيرين من بينهم أرباب المعاشات والعمال أصحاب الدخل المنخفض يشتكون من أن سياسات الرئيس تصب في مصلحة الشركات والأثرياء في الأغلب.

وقوبل ماكرون بانتقادات الأسبوع الماضي بعدما قال لرجل عاطل إن بوسعه الحصول على عمل بسهولة إذا حاول.

وتلقى ماكرون صفعة هذا الشهر باستقالة وزير البيئة نيكولا أولو فجأة. كما أعلن جيرار كولوم وزير الداخلية وأحد أقرب حلفاء ماكرون في 18 سبتمبر/أيلول أنه يعتزم خوض الانتخابات على منصب رئيس بلدية ليون عام 2020.

وأجرت مؤسسة إيفوب استطلاع الرأي في الفترة بين 14 و22 سبتمبر/ أيلول وشارك فيه 1964 شخصا.