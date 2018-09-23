4 زلازل ضربت إيران خلال شهر

ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر صباح، اليوم الأحد، منطقة خانة زنيان في محافظة فارس (جنوب).

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، أعلن مركز رصد الزلازل التابع لمؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران، أن الهزة الأرضية وقعت عند "الساعة الثامنة و 52 دقيقة بالتوقيت المحلي" (الخامسة و 22 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش).



© AFP 2018 / Richter magnitude scale زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب محافظة كرمانشاه غرب إيران

وأشارت الوكالة إلى أنه لم ترد إلى الآن أي تقارير بوقوع خسائر جراء الهزة الأرضية.

وتقع خانة زنيان إلى الغرب من مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب إيران.

وكانت أعلنت المؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران لرصد الزلزال، الأحد الماضي 16 سبتمبر/ أيلول، عن هزة أرضية ضربت ضواحي ميناء جاسك بمحافظة هرمزكان جنوب إيران.

ووفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية، وقعت هذه الهزة الأرضية وقعت في عمق 12 كم من سطح الأرض في "الساعة الرابعة و 19 دقيقة و 51 ثانية من عصر اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (الساعة الحادية عشرة و 49 دقيقة و 51 ثانية ظهرا بتوقيت غرينتش)، وبقوة 4 درجات على مقياس ريختر.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، أن مركز رصد الزلازل، أفاد أن الزلزال وقع مساء الخميس 13 سبتمبر/أيلول، في عمق 8 كيلومترا من سطح الأرض.

وأشارت الوكالة، إلى أن الزلزال وقع على بعد 14 كبلومترا من مدينة تازه أباد و33 كيلومترات من مدينة جوانرود و35 كيلومترا من كهوارة التابعة لمحافظة كرمانشاه.

ووأوضحت أن لم تصل أي معلومات عن حجم الأضرار والخسائر المحتملة الناجمة عن الزلزال حتى الآن.

© AFP 2018 / Richter magnitude scale مجددا... هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب جنوب إيران

وكان زلزال قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب، الجمعة 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، ضرب مدينة زهدان الإيرانية، وذلك وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع على بعد 200 كيلو متر جنوب غربي مدينة زهدان، وعلى عمق 26 كيلو مترا، بحسب وكالة "رويترز".

وضربت أيضا هزة أرضية متوسطة محافظة أصفهان وسط إيران، يوم الثلاثاء أغسطس/ آب الماضي، أرسلت السلطات على أثرها 3 فرق طوارئ ومروحية إلى منطقة الزلزال لتقييم الأضرار المحتملة.