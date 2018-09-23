صحيفة عبرية: نقطة ضعف جديدة للجيش الإسرائيلي

قالت صحيفة عبرية إن الفلسطينيين اكتشفوا نقطة ضعف جديدة في الجيش الإسرائيلي، قبالة قطاع غزة.

ذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن هناك نقطة ضعف جديدة داخل الجيش الإسرائيلي اكتشفها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعمدوا على استغلالها، بمرور الوقت.

أفادت الصحيفة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يخشى التعامل مع المظاهرات التي تخرج من قطاع غزة ليلا، ولم يتمكن من التعاطي معها، بمرور الوقت، حيث يتخوف الجنود الإسرائيليون من استهداف الفلسطينيين ليلا.

وأوردت الصحيفة العبرية أن الجنود الإسرائيليين لا يمكنهم التعرف أو تحديد المتظاهرين ليلا، حيث تعمد الفلسطينيون الخروج في مظاهرات ليلة، لإحراج الإسرائيليين بالقرب من الجدار الفاصل بين إسرائيل وغزة.

وأكدت الصحيفة أن الجنود الإسرائيليين يجدون صعوبة كبيرة في التعامل مع المظاهرات الليلية ويسري تخوف كبير في إسرائيل من احتمالية التسلل للداخل الإسرائيلي أثناء المظاهرات الليلية من قطاع غزة.