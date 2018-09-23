صحيفة عبرية: نقطة ضعف جديدة للجيش الإسرائيلي

ذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن هناك نقطة ضعف جديدة داخل الجيش الإسرائيلي اكتشفها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعمدوا على استغلالها، بمرور الوقت.
وأوردت الصحيفة العبرية أن الجنود الإسرائيليين لا يمكنهم التعرف أو تحديد المتظاهرين ليلا، حيث تعمد الفلسطينيون الخروج في مظاهرات ليلة، لإحراج الإسرائيليين بالقرب من الجدار الفاصل بين إسرائيل وغزة.
وأكدت الصحيفة أن الجنود الإسرائيليين يجدون صعوبة كبيرة في التعامل مع المظاهرات الليلية ويسري تخوف كبير في إسرائيل من احتمالية التسلل للداخل الإسرائيلي أثناء المظاهرات الليلية من قطاع غزة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)