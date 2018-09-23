وزير الطاقة الإسرائيلي: سنواصل هجماتنا ضد إيران في سوريا وعلاقتنا مع روسيا استراتيجية

قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، إن إسرائيل ستواصل هجماتها ضد إيران في سوريا، وبأن العلاقات الإستراتيجية مع روسيا سوف تستمر.

ذكرت القناة العاشرة العبرية، مساء أمس، السبت، على لسان شتاينتس أن إسرائيل سوف تستمر في العمل بسوريا، على الرغم من الأزمة والتوتر الأمني في أعقاب سقوط الطائرة الروسية.

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi صحيفة: إسرائيل خائفة من بوتين الذي قد يقطع جناحيها في سوريا

وأوردت القناة على موقعها الإلكتروني أن السوريين أطلقوا عشرات الصواريخ، بشكل عشوائي، ولكن الطائرات الإسرائيلية هبطت بسلام في إسرائيل، زاعمة أن الصواريخ السورية العشوائية هي التي تسببت في إسقاط الطائرة الروسية، بشكل مأساوي.وقال يوفال شتاينتس، وهو عضو في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) : "إن روسيا دولة صديقة لإسرائيل، وخلافا لما حدث مع بعض الدول الغربية، لدينا علاقات تاريخية مع روسيا بسبب مليون مهاجر جاؤوا إلى هنا، لدينا علاقات استراتيجية مع روسيا، ولدينا تنسيق أمني وعلاقات مهمة وشخصية، بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".

وأضاف شتاينتس:

الإيرانيون كانوا يأملون في إيجاد تحالف عسكري ضدنا في سوريا، ولكننا نجحنا في منعهم.

وشدد الوزير الإسرائيلي على أنه لا خيار أمام إسرائيل سوى الاستمرار في حملتها ضد سوريا، في ظل وجود الإيرانيين والأتراك والمعارضة السورية والأكراد والأمريكيين وغيرهم، مؤكدا أن حملة إسرائيل في سوريا حققت نجاحات كبيرة.