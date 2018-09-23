رئيس الأركان الإيراني: نحتفظ بحق الرد القوي على الأعمال العدائية ضدنا

طالب رئيس الأركان الإيراني، محمد باقري، دول المنطقة بإعادة النظر في سلوكياتها تجاه إيران، مؤكدا أن طهران تحتفظ بحق الرد القوي على الأعمال العدائية ضدها.

سبوتنيك . وقال باقري في تصريحات نقلتها وكالة " إرنا "، اليوم الأحد، "على دول المنطقة إعادة النظر في سلوكياتها تجاه الجمهورية الإيرانية، وإلا فإن القوات المسلحة الإيرانية ستحتفظ بحق الرد القوي على الأعمال العدائية ضد إيران وشعبها".

وأضاف باقري "سيتم محاسبة المجرمين ومحاكمتهم وملاحقتهم سواء كانوا في أي مكان في العالم".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" إن منفذي الهجوم لا ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، لكنهم على صلة بأمريكا وإسرائيل. وتابع "منفذو عملية الأهواز اعتمدوا على الاستخبارات الأمريكية والموساد، ومولتهم ودربتهم دولتان خليجيتان".

وكان هجوما إرهابيا قد وقع صباح أمس السبت، على عرض عسكري في مدينة الأهواز، أوقع 24 قتيلا و53 جريحا، بينهم عناصر من الحرس الثوري الإيراني ومدنيين وأطفال.