على خلفية إسقاط الطائرة الروسية... ليفني تطالب بإقالة نتنياهو

قالت تسيبي ليفني، زعيمة المعارضة الإسرائيلية، إنه حان وقت استبدال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

نقلت القناة العاشرة العبرية، مساء أمس، السبت، على لسان تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، مطالبتها بإقالة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، على خلفية إسقاط الطائرة الروسية.

יו"ר האופוזיציה @Tzipi_Livni התייחסה להתמודדות של רה"מ נתניהו בתקרית הפלת המטוס הרוסי בסוריה: "רה"מ התנהל בסדר, אך זה לא מכפר על ההזנחה שלו בטיפול בנושא הפלסטיני ובחברה הישראלית. הוא ראש ממשלה גרוע והגיע הזמן להחליפו". לבני אמרה את הדברים בתוכנית #המטההמרכזי עם @OrHeller pic.twitter.com/9vhm4SDIvH — חדשות עשר (@news10) September 22, 2018

وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن واقعة إسقاط الطائرة الروسية، الاثنين الماضي، يجب أن تكون دافع قوي إقالة نتنياهو من منصبه المهم والحساس.

وقالت تسيبي ليفني، زعيمة المعارضة الإسرائيلية،ورئيسة حزب "المعسكر الصهيوني"، إن نتنياهو بخير، ولكنه لا يكفر عن إهماله للقضية الفلسطينية والمجتمع الإسرائيلي، إنه رئيس وزراء سيئ، وتجب إقالته.