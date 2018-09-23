بسبب "صفقة القرن"... ترامب يوبخ نتنياهو

قالت صحيفة عبرية إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيوبخ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال لقائهما الأسبوع الجاري.

وتوقعت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم، الأحد، أن يقوم ترامب بتوبيخ نتنياهو لعدة أسباب، من بينها عدم الانتهاء من "صفقة القرن"، وتقارب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مع الرئيس فيلاديمير بوتين.

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وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غاضب وساخط من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نتيجة لتأخر الإعلان عن "صفقة القرن"، واعتبار ترامب أن هناك عراقيل إسرائيلية لإنهاء خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط.

وأوردت الصحيفة العبرية أن هناك غضب أمريكي من التقارب الإسرائيلي الواضح من الرئيس الروسي، فيلاديمير بوتين، خلال الفترة القليلة الماضية.

وأكدت الصحيفة العبرية نقلا عن مصادر أمريكية في البيت الأبيض ومركز الأمم المتحدة بنيويورك أن رحلات غاريد كوشنر، صهر الرئيس ومستشاره الخاص قام بجولات مكوكية في منطقة الشرق الأوسط دون جدوى، وهو ما أثار حفيظة ترامب نفسه، الذي يرغب الانتهاء من "صفقة القرن".

ومن المرجح أن يلتقي نتنياهو وترامب الأسبوع الجاري، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا الأسبوع.