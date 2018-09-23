أردوغان يسعى لتعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية مع ألمانيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إنه سيعمل على تحسين الروابط السياسية والاقتصادية مع ألمانيا أثناء زيارته المقررة لها هذا الشهر.

وتسعى تركيا لتحسين علاقتها بأوروبا في وقت تشهد فيه العلاقات مع الولايات المتحدة تدهورا وهوت فيه الليرة التركية بشدة. وفقا لـ"رويترز".

© REUTERS / Alexander Zemlianichenko/Pool أردوغان يطلق حملة تستهدف العلماء الأتراك المغتربين

وسيسافر أردوغان أيضا للولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيلتقي بمستثمرين أمريكيين قبل أن يزور ألمانيا في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر/ أيلول.

وأضاف في مؤتمر صحفي قبل سفره إلى الولايات المتحدة "أولوية جدول أعمال زيارتي لألمانيا ستكون طي صفحة الفترة الأخيرة في علاقاتنا السياسية تماما".

وتابع "بالإضافة إلى الخطوات التي يمكن اتخاذها لدفع الروابط الاقتصادية بيننا إلى الأمام على أساس المنفعة المشتركة".

وتدهورت العلاقات بين ألمانيا وتركيا بعد أن شنت أنقرة حملة في أعقاب محاولة الانقلاب اشتملت على سجن عشرات الآلاف منذ عام 2016 وبينهم بعض الألمان.

وشهدت العلاقات بعض التقارب في الشهور القليلة الماضية منذ أن أطلقت أنقرة سراح صحفي يحمل الجنسيتين الألمانية والتركية كما سمحت لمواطن ألماني بالمغادرة.

ويصل عدد الأتراك الذي يعيشون في ألمانيا إلى ثلاثة ملايين شخص وهي أكبر جالية تركية في الخارج والكثير من أبنائها يحملون جنسية مزدوجة.