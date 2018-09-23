حقيقة استقالة ثالث وزير في حكومة روحاني

قدم وزير الصناعة والتجارة الإيراني، محمد شريعتمداري، اليوم الأحد، استقالته إلى الرئيس حسن روحاني، وفقًا لما ذكره عضو لجنة الصناعة والمناجم في البرلمان، الياس حضرتي.

وبحسب "إرم نيوز". قدم وزير الصناعة والتجارة الإيراني، محمد شريعتمداري، استقالته من منصبه، بتنسيق مسبق مع الرئيس، حسن روحاني، قبل سفره، اليوم، إلى نيويورك، للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

© AFP 2018 / ATTA KENARE تزامنا مع هجوم مسلح... قرار من إيران بشأن مواطني دولة خليجية وتزامن ذلك مع نفى وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا" عبر موقعها، خبر استقالة وزير الصناعة من منصبه، قبل أن تقوم بحذف الخبر من الموقع لاحقا.

وفي سياق متصل، نشر موقع الحكومة الإيرانية بيانا عن دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصناعة، نفيه لاستقالة الوزير محمد شريعتمداري، معتبرة أن "الأخبار التي صدرت في هذا الصدد، ليست سليمة بشكل أساسي".

ودعا البيان وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية وغير الرسمية إلى توخي الدقة، معتبرة أن "نشر مثل هذه الأخبار يخلق قضية جديدة للحكومة، في ظل الأوضاع الراهنة".

وتأتي استقالة شريعتمداري بعدما استأنف البرلمان الإيراني، اليوم، جلساته بعد عطلة استمرت أسبوعين، وكان من المقرر أن يتم استجواب الوزير، خلال الأيام القليلة المقبلة، على خلفية تدهور أوضاع سوق بيع السيارات، نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار، فضلا عن ارتفاع أسعار قطع الغيار لثلاثة أضعاف.

وقدم نحو 70 نائبا بالبرلمان تواقيع إلى رئيس البرلمان، علي لاريجاني، يطالبون باستجواب وزير الصناعة والتجارة.