أردوغان يكشف التهديد الرئيسي لمستقبل سوريا

وقال أردوغان للصحفيين قبل توجهه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "في الوقت الراهن، فإن التحدي الأكبر بالنسبة لمستقبل سوريا هو مستنقع الإرهاب، الذي يتوسع تحت رعاية بعض حلفائنا في شرق الفرات".
وعلق أردوغان أيضا على إمكانية اجتماعه، خلال زيارته للولايات المتحدة، مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. وقال "إذا كان الجانب الأمريكي سيقترح نفس الموضوع، سنأخذه في عين الاعتبار".
وتشهد العلاقات الأمريكية التركية توترا في الفترة الأخيرة، حيث فرضت أمريكا عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، ردا على استمرار أنقرة باحتجاز القس الأمريكي، أندرو برونسون، المتهم بالارتباط بجماعة الداعية التركي المعارض، فتح الله غولن.
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