أردوغان يكشف التهديد الرئيسي لمستقبل سوريا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن أكبر تهديد لمستقبل سوريا يأتي من الأراضي شرق نهر الفرات، التي تسيطر عليها القوات الكردية، واصفا هذه المناطق بـ"المستنقع الإرهابي"، الذي يتوسع بدعم من حلفاء أنقرة بالإشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أردوغان للصحفيين قبل توجهه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "في الوقت الراهن، فإن التحدي الأكبر بالنسبة لمستقبل سوريا هو مستنقع الإرهاب، الذي يتوسع تحت رعاية بعض حلفائنا في شرق الفرات".

© AP Photo / Yasin Bulbul/Pool أردوغان يسعى لتعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية مع ألمانيا

ووفقا له، لم تعاني أي دولة من الحرب الأهلية في سوريا أكثر من تركيا. وقال إنه سيتحدث في كلمته في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة عن الأزمات الإنسانية في مناطق مختلفة من العالم ويدعو إلى إيجاد طرق للقضاء على هذه المشاكل.

وعلق أردوغان أيضا على إمكانية اجتماعه، خلال زيارته للولايات المتحدة، مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. وقال "إذا كان الجانب الأمريكي سيقترح نفس الموضوع، سنأخذه في عين الاعتبار".

وتشهد العلاقات الأمريكية التركية توترا في الفترة الأخيرة، حيث فرضت أمريكا عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، ردا على استمرار أنقرة باحتجاز القس الأمريكي، أندرو برونسون، المتهم بالارتباط بجماعة الداعية التركي المعارض، فتح الله غولن.