موت ابنة مليونير بريطاني بعد تناولها سندوتش في مطار بلندن

توفيت ابنة المليونير البريطاني، مؤسس شبكة ألعاب واو تويز، نديمة عدنان لابيروزا، بعد شعورها بتدهور صحتها على متن طائرة كانت وجهتها لندن– نيس.

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ووفقا لصحيفة " ديلى ميل "، فإن سبب الوفاة، ربما كان سندوتش من الأرضي شوكة والزيتون، الذي اشترته في مطار لندن هيثرو قبل مغادرتها، وخلال الرحلة أصابتها حساسية مفرطة من السمسم الموجود في الخبز.

وقدم والدها جرعتين من الدواء، لكنهم لم يساعدوها، وتوفيت الفتاة في إحدى مستشفيات مدينة نيس الفرنسية.

وبدأ رجل الأعمال التحقيق في الحادثة المؤلمة، حيث لم توضح الشركة المصنعة للساندويتش سبب عدم احتواء العبوة على علامة تدل على وجود السمسم في تركيبة السندوتش.