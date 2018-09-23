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    اجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، الولايات المتحدة 20 سبتمبر/ أيلول 2017

    تحذيرات من "عملية عسكرية"... ومطالبات بمنع زعيم عربي من دخول أمريكا

    © AP Photo / Evan Vucci
    العالم
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    كتبت صحيفة عبرية، اليوم، أن تصاعد فعاليات "مسيرات العودة"على السياج الفاصل شرق غزة من الممكن أن يجر إسرائيل إلى إجراء عملية عسكرية في القطاع.

    ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن "زيادة وتيرة الأحداث بالقرب من السياج الفاصل مع قطاع غزة، هي طريقة حركة حماس للضغط على إسرائيل لتجديد المحادثات المتعلقة باتفاق واسع النطاق".

    امرأة تحمل علم فلسطين خلال احتجاجات تدعو لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، والمطالبة بحق العودة، على الحدود بين القطاع وإسرائيل، شرق مدينة غزة، 14 سبتمبر/ أيلول 2018
    © REUTERS / Mohammed Salem
    وفد أمنى مصري يغادر "غزة" ويسجل اعتراضات "حماس" على ورقة المصالحة
    وبحسب الصحيفة العبرية، وتعتقد حماس أن إسرائيل ستقوم بدورها بالضغط على السلطة الفلسطينية للموافقة على المصالحة الداخلية، ومع ذلك يمكن أن يدفع ذلك الجيش الإسرائيلي لإطلاق عملية عسكرية برية في غزة".

    وفي السياق نفسه، طالبت عائلات إسرائيلية، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمنع دخول الرئيس الفلسطيني، محمود عباس(أبو مازن)، إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.  

    ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم، الأحد، أنه من المتوقع وصول عباس إلى الولايات المتحدة، اليوم، ليلقي خطابا أمام الجمعية العامة، في السابع والعشرين من الشهر الحالي.

    وأفادت الصحيفة بأن عائلات إسرائيلية، التي قتل أفراد منها، طالبت بالإعلان عن الرئيس الفلسطيني "شخصية غير مرغوب بها" لأنه "داعم الإرهاب، غير مرغوب، به في الولايات المتحدة" حسب ما جاء في رسالة بعثتها لترامب.

    والعائلات الموقعة على الرسالة، إسرائيلية تحمل الجنسية الأمريكية، أيضا، منها عائلة قتيل مستوطنة "غوش عتصيون"، الأسبوع الماضي، قرب بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، والقتيل "آري بولد" مستوطن وجندي سابق، وناشط في الدفاع عن سياسات الاحتلال أمام الرأي العام العالمي.

    علم مصر
    © flickr.com/ John McCabe
    وفد من المخابرات المصرية يزور غزة
    وأظهرت العائلات أنها غاضبة من استعداد الإدارة الأمريكية "منح رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة".

    ووصفت عباس بأنه مسؤول، بشكل شخصي، عن تقديم منح مالية شهرية للفلسطينيين وعائلاتهم أدينوا بقتل إسرائيليين، مشيرة إلى عملية الطعن التي وقعت الأسبوع الماضي في مستوطنة "غوش عتصيون"، وقتل فيها بولد الذي يحمل الجنسيتين، الأمريكية والإسرائيلية.

    وجاء في الرسالة "إن القرار بالسماح لـ"أبو مازن" بدخول الولايات المتحدة هو مخالفة واضحة لروح ونص القوانين الأمريكية، ويشكل تهديدا للشعب الأمريكي".     

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    محمود عباس, غزة, فلسطين, قطاع غزة, إسرائيل
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