"فيكتوريا" تبتلع 224 شخصا

أكدت السلطات التنزانية اليوم الأحد، أن قتلى انقلاب العبارة في بحيرة فيكتوريا ارتفع إلى 224 شخصا.

وجرى احتجاز مسؤولي العبارة للتحقيق معهم، بعد وصول عدد القتلى ظهر اليوم إلى 224 شخصا، حسب وكالة أنباء رويترز.

وقال مسؤولون إن انقلاب العبارة جاء بسبب تكدسها بالركاب "بما يتجاوز طاقتها الاستيعابية".

جنازات وطنية في تنزانيا لـ224 شخصاً لقوا مصرعهم في غرق عبارة في بحيرة فكتورياhttps://t.co/1NHLeBMD6t#فرانس_برس



الصورة- نقل نعش أحد ضحايا غرق العبارة في بحيرة فيكتوريا، تنزانيا، 22 أيلول/سبتمبر 2018 pic.twitter.com/9htmk2UfM8 — فرانس برس بالعربية (@AFPar) September 23, 2018

وأبلغ رئيس الوزراء، قاسم ماجيالوا، الإذاعة الرسمية باحتجاز المسؤولين عن إدارة العبارة.

وأكد ماجاليوا "ستشكل الحكومة لجنة تحقيق خاصة مؤلفة من خبراء للتحقيق في سبب الحادث وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من كان سببا في وقوع هذه المأساة".