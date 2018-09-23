أردوغان: تركيا وروسيا ستقرران من يخرج من إدلب

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقاده للدعم الأمريكي للفصائل الكردية المسلحة في سوريا، لافتا إلى أن أنقرة وموسكو ستحددان الفصائل المتطرفة، التي سيتم إخراجها من المنطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب السورية.

© Sputnik . Grigoriy Sisoev مصر تحذر من خروج الإرهابيين من إدلب السورية لدول أخرى

موسكو — سبوتنيك . وكتب أردوغان في افتتاحية بصحيفة "كومرسانت" الروسية اليوم الأحد 23 سبتمبر/ أيلول: "خلال المفاوضات حول إدلب في سوتشي، قررنا إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة وتلك التي يسيطر عليها النظام".

وأضاف: "ستبقى المعارضة بالأراضي، التي تحت سيطرتها، وسوف نتأكد من أن الجماعات المتطرفة، التي تحددها تركيا بشكل مشترك مع روسيا، غير قادرة على التحرك في تلك المنطقة".

وعن الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، كتب أردوغان: "للأسف نرى دعما غير عادي مؤخرا، وخصوصا من جانب الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي".

وتابع: "ذلك الدعم يضر التوازن بالمنطقة والسلم بين شعوبها ولابد له أن يتوقف".