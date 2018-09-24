امرأة تتهم المرشح لمنصب المحكمة العليا الأمريكية بالاعتداء الجنسي قبل 36 عاما

قال محامو الأستاذة الجامعية كريستين بلازي فورد إنها وافقت على الإدلاء بشهادتها أمام لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي صباح يوم الخميس بشأن مزاعم اعتداء المرشح لمنصب المحكمة العليا بريت كافانو عليها جنسيا.

وتوج الاتفاق أسبوعا من التطورات المثيرة التي أدت إلى حالة اضطراب في مجلس الشيوخ لتأكيد المرشح المحافظ للرئيس دونالد ترامب، الذي كان يعتبر رهانا آمنا ذات يوم.

وحدد رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ تشاك جراسلي عدة مواعيد نهائية منذ يوم الجمعة لفورد لتقرير ما إذا كانت ستدلي بشهادتها امام اللجنة.

ووفقا لـ"رويترز"، قالت فورد إن كافانو اعتدى عليها جنسيا أثناء حفل في مدرسة ثانوية قبل 36 عاما وطرحها أرضا وحاول خلع ملابسها عندما كان عمرها 15 عاما وكان عمره 17 عاما.

ونفى كافانو، وهو قاض في محكمة استئناف اتحادية، هذه المزاعم وقال إنه مستعد للإدلاء بشهادته.

وقال المحامون إنهم حققوا "تقدما هاما" في مكالمة صباح يوم الأحد مع أعضاء اللجنة القضائية واتفقوا على جلسة استماع رغم أن اللجنة رفضت استدعاء مارك جادج الذي قالت فورد إنه شاهد الاعتداء مع آخرين قالت إنهم حضروا الواقعة.

وأضاف المحامون أن جلسة الاستماع تحدد لها العاشرة من صباح يوم الخميس.