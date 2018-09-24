ترامب يبحث مع آبي في نيويورك القضايا المتعلقة بالدفاع والتجارة

واشنطن — سبوتنيك. وكتب ترامب على تويتر "أنا ذاهب إلى نيويورك، وسألتقي الليلة مع رئيس الوزراء الياباني آبي، سنتحدث عن القضايا العسكرية والتجارية، لقد فعلنا الكثير لمساعدة اليابان، نود أن نرى علاقة أكثر مساواة".
وأضاف يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني أن الاجتماع سيعقد على هامش زيارة آبي لنيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف أن الزعيمين سيتناولان أيضا العشاء سويا يوم 23 أيلول/سبتمبر.
وتنعقد الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، ومن المقرر أن يلقي القادة خطاباتهم الأسبوع المقبل، في نيويورك.
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