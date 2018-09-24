ترامب يبحث مع آبي في نيويورك القضايا المتعلقة بالدفاع والتجارة

يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللقاء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مباشرة بعد وصوله إلى نيويورك مساء الأحد بالتوقيت المحلي، لمناقشة معه القضايا المتعلقة بالدفاع والتجارة.

واشنطن — سبوتنيك. وكتب ترامب على تويتر "أنا ذاهب إلى نيويورك، وسألتقي الليلة مع رئيس الوزراء الياباني آبي، سنتحدث عن القضايا العسكرية والتجارية، لقد فعلنا الكثير لمساعدة اليابان، نود أن نرى علاقة أكثر مساواة".

© Sputnik . Sergey Guneev شينزو آبي: اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ لا معنى له من دون أمريكا

هذا وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية، إن رئيس الوزراء شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقدان اجتماع قمة في 26 أيلول/ سبتمبر.

وأضاف يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني أن الاجتماع سيعقد على هامش زيارة آبي لنيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف أن الزعيمين سيتناولان أيضا العشاء سويا يوم 23 أيلول/سبتمبر.

وتنعقد الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، ومن المقرر أن يلقي القادة خطاباتهم الأسبوع المقبل، في نيويورك.