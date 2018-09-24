الأردن يدين العملية الإرهابية في منطقة الأهواز في إيران

أدانت الحكومة الأردنية العملية الإرهابية التي أعلن تنظيم داعش، مسؤوليته عنها بمنطقة الأهواز في إيران.

عمان — سبوتنيك . وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فقد "دان وزير الدولة لشؤون الإعلام بالوكالة، مبارك أبو يامين، أمس الأحد، العملية الإرهابية التي أعلنت عصابة داعش الإرهابية، مسؤوليتها عنها بمنطقة الأهواز في إيران"، وعبر أبو يامين عن "تعازي الحكومة لإيران ولأسر الضحايا، وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل".

وأكد أن "المملكة ستظل في مقدمة الجهود التي تستهدف محاربة الإرهاب وعصاباته". وشدد على "ضرورة استمرار العمل الدولي المشترك للقضاء على الاٍرهاب وظلامتيه".

وقُتل 25 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في هجوم استهدف عرضا عسكريا بالأهواز جنوب غربي إيران، وأعلن تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) المسؤولية عن الهجوم.

واتهم مسؤولون إيرانيون الولايات المتحدة والموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء الهجوم، كما اتهموا دول خليجية بتمويل وتدريب المهاجمين.