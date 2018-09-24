وزير الدفاع الإيراني: على منفذي هجوم الأهواز انتظار انتقامنا قريبا

توعد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، اليوم الاثنين، المتورطين في الهجوم الذي وقع يوم السبت الماضي على عرض عسكري في مدين الأهوار وأسفر عن مقتل 29.

© AP Photo / Mehdi Pedramkhoo وزير المخابرات الإيراني: تم القبض على شبكة "كبيرة" لصلتها بهجوم الأهواز

طهران — سبوتنيك . ونقلت وكالة " تسنيم " الإيرانية عن حاتمي قوله خلال مراسم تشييع القتلي بالأهواز، اليوم الاثنين: "على الإرهابيين الذين نفذوا هجوم الأهواز انتظار انتقامنا قريبا".

​وشهدت إيران، السبت الماضي، هجوما مسلحا خلال عرض عسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد، مما أسفر عن مقتل 29 على الأقل، غالبيتهم من الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية إن إطلاق النار استهدف العسكريين المشاركين في العرض العسكري، الذي كان بمناسبة بدء ذكرى الحرب التي خاضتها إيران ضد نظام صدام حسين في العراق في ثمانينيات القرن الماضي.