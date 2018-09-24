الجيش الإيراني يتوعد هؤلاء بمصير صدام حسين

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الاثنين، التوصل إلى جميع العناصر المتورطة في الهجوم على عرض عسكري بمدينة الأهواز يوم السبت الماضي، وأدى إلى مقتل 29 شخصا وإصابة العشرات.

طهران-سبوتنيك. وقال مساعد قائد القوات البرية للجيش الإيراني أمير نعمتي: "لقد تم التعرف على جميع عناصر هجوم الأهواز، وسيكون مصيرهم مثل مصير صدام حسين"، وذلك وفقا لوكالة أنباء "فارس".

© AP Photo / Mehdi Pedramkhoo وزير المخابرات الإيراني: تم القبض على شبكة "كبيرة" لصلتها بهجوم الأهواز

وتابع نعمتي: "سيتم اتخاذ خطوات قاسية وصعبة تجاه هؤلاء الإرهابيين"، مضيفا أن "عمرهم سيكون أقل بكثير مما يتصورون".

وكان وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي، قال في وقت سابق، اليوم الاثنين، إنه تم القبض على شبكة كبيرة من المشتبه بهم لصلتهم بالهجوم على عـرض عسكري في مدينة الأهـواز.

​وشهدت إيران، السبت الماضي، هجوما مسلحا خلال عرض عسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد، مما أسفر عن مقتل 29 على الأقل، غالبيتهم من الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية إن إطلاق النار استهدف العسكريين المشاركين في العرض العسكري، الذي كان بمناسبة بدء ذكرى الحرب التي خاضتها إيران ضد نظام صدام حسين في العراق في ثمانينيات القرن الماضي.

وقالت RT إن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، غادر العرض العسكري في طهران بعد نبأ الهجوم المسلح على العرض العسكري في الأهواز.