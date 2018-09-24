خبير: إيران لم تقتنع برواية تورط "داعش" في هجوم الأهواز

قال الأكاديمي المصري، والخبير في الشأن الإيراني الدكتور أبو زيد جابر، إن التحركات الأمنية الإيرانية، بالإضافة إلى التهديدات المتواصلة من قيادات الحرس الثوري، تشير إلى أن رواية تبني تنظيم "داعش" الإرهابي لهجوم الأهواز لم تقنع الإيرانيين.

وأضاف جابر، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين 24 سبتمبر/ أيلول 2018، أن إعلان المخابرات الإيرانية عن اعتقال شبكة كبيرة من الأشخاص المشتبه بهم في هجوم الأهواز، الذي راح ضحيته عدد كبير من القتلى والجرحى بصفوف الحرس الثوري الإيراني، يشير إلى تحريات مكثفة في أوساط المعارضين.

© flickr.com / Isriya Paireepairit الأردن يدين العملية الإرهابية في منطقة الأهواز في إيران

وتابع "الإيرانيون مقتنعون بشكل كامل أن تنظيم "داعش" ربما يكون متورطا، ولكن الهجوم وتنظيمه وأسلوب التنفيذ، في رأيهم، تميل نحو تورط تنظيمات من المعارضة الإيرانية التي تتخذ من الإرهاب منهجا لتطبيق ما ينادون به بهدف قلب نظام الحكم أو تغيير نظام الدولة، لذلك تنشط المخابرات الإيرانية حاليا، لإثبات هذه الرؤية أو نفيها".

وأوضح أن التهديدات التي أطلقها نائب قائد الحرس الثوري الإيراني ضد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، بانتظار رد مدمر وساحق من إيران، "يعني أن هناك تحركات محتملة للحرس الثوري، قد تجر المنطقة كلها إلى حرب، يجب السيطرة عليها قبل أن تبدأ وتلتهم الأخضر واليابس، لا سيما مع ما تملكه قوات الحرس الثوري من صلاحيات مرعبة"، حسب وصفه.

ولفت الأكاديمي المتخصص في الشأن الإيراني، إلى ضرورة أن تتدخل بعض الدول الصديقة للطرفين، لاحتواء الأزمة، على الأقل لحين انتهاء التحقيقات، بجانب العمل على فتح تحقيق دولي، يحسم تورط تنظيم داعش الإرهابي، أو تورط أمريكا وإسرائيل كما تقول إيران، لتجنب حدوث حرب كبرى، سيكون ضحيتها ملايين من الأبرياء.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن نائب قائد الحرس الثوري قوله، اليوم الاثنين، بأن على زعماء أمريكا وإسرائيل توقع رد إيراني "مدمر"، وذلك في أعقاب هجوم الأهواز الإرهابي الذي استهدف عرضا عسكريا وخلف 25 قتيلا على الأقل، وأصيب العشرات في هجوم استهدف عرضا عسكريا بالأهواز جنوب غربي إيران، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي المسؤولية عن الهجوم.

وقال حسين سلامي في كلمة خلال جنازة القتلى في الأهواز بثها التلفزيون الرسمي: "رأيتم انتقامنا من قبل، سترون أن ردنا سيكون ساحقا ومدمرا وستندمون على فعلتكم"، حسبما نقلت "رويترز"، فيما قال وزير المخابرات الإيراني إن هناك قائمة كبيرة تم اعتقالها، للاشتباه في تورطها في هجوم الأهواز.

وكانت إيران قد أعلنت، اليوم الاثنين، يوما للحداد على ضحايا الهجوم على العرض العسكري بالأهواز جنوب غربي إيران يوم أول من أمس السبت، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقٌتلواتهم مسؤولون إيرانيون الولايات المتحدة والموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء الهجوم، كما اتهموا دولا خليجية بتمويل وتدريب المهاجمين.