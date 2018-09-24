حالة القوات البريطانية تمنعها من ضرب سوريا

كشفت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية، اليوم الاثنين، أن البحرية البريطانية لم ترسل أيا من غواصاتها أو قطعها البحرية إلى البحر المتوسط لضرب سوريا في حال استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل القوات الحكومية السورية.

© flickr.com / UK Ministry of Defence لأول مرة...القوات الخاصة البريطانية تقوم بعملية عسكرية داخل سوريا . وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أعطت توجيها للقوات المسلحة البريطانية بضرب سوريا في حال استخدمت الأخيرة الأسلحة الكيميائية. وكانت وسائل الإعلام البريطانية نشرت تقارير تفيد بأن غواصات البحرية البريطانية في طريقها إلى البحر المتوسط للقيام بتوجيهات ماي.

ووفقا للصحيفة، لم ترسل المملكة البريطانية ولا قطعة بحرية ولم تحرك سفنها وغواصاتها، معتبرة أن القوات البحرية البريطانية غير قادرة على إرسال أي من القطع الموجودة بسبب انعدام وسوء حالة القطع البحرية وغياب التمويل اللازم لهكذا عمليات والتي تتطلب التخطيط والدعم المادي من الدولة.

وأظهرت الصحيفة تقريرا بريطانيا خاصا كشف عن أعداد القوات العسكرية البريطانية منذ التسعينات إلى اليوم، حيث تقلصت الأعداد من 160 ألف عسكري إلى ضعفي العدد أي حوالي 80 ألف عسكري وذلك بسبب تقليص المصادر لوزارة الدفاع البريطانية.

وتخطط تيريزا ماي إلى تقليص عدد الجنود في القوات البريطانية إلى نحو 50 ألف جندي، وبهذا تكون هالة الجيش البريطاني قد سقطت وأصبحت متساوية مع دول أخرى مجاورة كفرنسا وألمانيا وإسبانيا.