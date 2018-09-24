حالة القوات البريطانية تمنعها من ضرب سوريا

ووفقا للصحيفة، لم ترسل المملكة البريطانية ولا قطعة بحرية ولم تحرك سفنها وغواصاتها، معتبرة أن القوات البحرية البريطانية غير قادرة على إرسال أي من القطع الموجودة بسبب انعدام وسوء حالة القطع البحرية وغياب التمويل اللازم لهكذا عمليات والتي تتطلب التخطيط والدعم المادي من الدولة.
وأظهرت الصحيفة تقريرا بريطانيا خاصا كشف عن أعداد القوات العسكرية البريطانية منذ التسعينات إلى اليوم، حيث تقلصت الأعداد من 160 ألف عسكري إلى ضعفي العدد أي حوالي 80 ألف عسكري وذلك بسبب تقليص المصادر لوزارة الدفاع البريطانية.
وتخطط تيريزا ماي إلى تقليص عدد الجنود في القوات البريطانية إلى نحو 50 ألف جندي، وبهذا تكون هالة الجيش البريطاني قد سقطت وأصبحت متساوية مع دول أخرى مجاورة كفرنسا وألمانيا وإسبانيا.
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