استنفار في الصين بسبب تفشي حمى الخنازير

وبحسب ما نشرته وكالة "رويترز"، فإن السلطات تكافح لاحتواء المرض شديد العدوى.
وأشارت الوزارة إلى أن أربعة خنازير أصيبت به ونفق خنزيران بسببه.
وحظرت الصين نقل الخنازير الحية ومنتجاتها بين المناطق المتاخمة للأقاليم التي ظهرت فيها حمى الخنازير الأفريقية. وهذا ليس أول تفش للمرض في منغوليا الداخلية.
وكانت صحيفة محلية صينية قالت إن حكومة إقليم آنهوي في شرق البلاد بدأت في تطبيق رد طارئ من المستوى الأول لاحتواء تفش لحمى الخنازير هناك.
وأبلغ الإقليم حتى الآن عن ثمانية حالات إصابة بالمرض شديد العدوى الذي ينتشر بسرعة في المدن.
وفرضت الصين حظرا على نقل الخنازير الحية ومنتجاتها من مناطق تحاذي الأقاليم التي أبلغت عن بؤر انتشار للمرض فيها في الأشهر الماضية.
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