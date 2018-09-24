استنفار في الصين بسبب تفشي حمى الخنازير

كشفت وزارة الزراعة الصينية، اليوم الاثنين، عن بؤرة تفش جديدة لحمى الخنازير الأفريقية، في منطقة منغوليا الداخلية في شمال البلاد.

وبحسب ما نشرته وكالة "رويترز"، فإن السلطات تكافح لاحتواء المرض شديد العدوى.

© Photo / Pixabay اليابان تكتشف أول حالة إصابة بحمى الخنازير منذ 26 عاما

وأضافت وزارة الزراعة وشؤون الريف أن مجزرا في مدينة هوهوت أبلغ عن تفشي المرض.

وأشارت الوزارة إلى أن أربعة خنازير أصيبت به ونفق خنزيران بسببه.

وحظرت الصين نقل الخنازير الحية ومنتجاتها بين المناطق المتاخمة للأقاليم التي ظهرت فيها حمى الخنازير الأفريقية. وهذا ليس أول تفش للمرض في منغوليا الداخلية.

وكانت صحيفة محلية صينية قالت إن حكومة إقليم آنهوي في شرق البلاد بدأت في تطبيق رد طارئ من المستوى الأول لاحتواء تفش لحمى الخنازير هناك.

وأبلغ الإقليم حتى الآن عن ثمانية حالات إصابة بالمرض شديد العدوى الذي ينتشر بسرعة في المدن.

وفرضت الصين حظرا على نقل الخنازير الحية ومنتجاتها من مناطق تحاذي الأقاليم التي أبلغت عن بؤر انتشار للمرض فيها في الأشهر الماضية.