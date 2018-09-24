شمخاني: ترامب يستغل العقوبات كأداة "للثأر الشخصي" ضد دول أخرى

صرح الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستغل العقوبات كأداة "للثأر الشخصي" ضد دول أخرى.