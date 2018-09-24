خامنئي: مهاجمو الأهواز مولتهم السعودية والإمارات وساندتهم أمريكا

وأشار إلى أن إيران "ستعاقب بشدة" من يقفون وراء الهجوم، بحسب ما نقلت "رويترز" عن الموقع الرسمي على الإنترنت عن خامنئي.

وتابع "بناء على التقارير فان هذا العمل الجبان ارتكب من قبل أشخاص يقدمهم الأمريكيون للمساعدة عندما يكونون محاصرين في سوريا والعراق ويتقاضون رواتبهم من السعودية والامارات".

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن نائب قائد الحرس الثوري قوله، اليوم الاثنين، بأن على زعماء أمريكا وإسرائيل توقع رد إيراني "مدمر"، وذلك في أعقاب هجوم الأهواز الإرهابي الذي استهدف عرضا عسكريا وخلف 25 قتيلاعلى الأقل، وأصيب العشرات في هجوم استهدف عرضا عسكريا بالأهواز جنوب غربي إيران، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي المسؤولية عن الهجوم.

وقال حسين سلامي في كلمة خلال جنازة القتلى في الأهواز بثها التلفزيون الرسمي: "رأيتم انتقامنا من قبل، سترون أن ردنا سيكون ساحقا ومدمرا وستندمون على فعلتكم"، حسبما نقلت "رويترز"، فيما قال وزير المخابرات الإيراني إن هناك قائمة كبيرة تم اعتقالها، للاشتباه في تورطها في هجوم الأهواز.

وكانت إيران قد أعلنت، اليوم الاثنين، يوما للحداد على ضحايا الهجوم على العرض العسكري بالأهواز جنوب غربي إيران يوم أول من أمس السبت، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

واتهم مسؤولون إيرانيون الولايات المتحدة والموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء الهجوم، كما اتهموا دولا خليجية بتمويل وتدريب المهاجمين.