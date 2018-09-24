ميركل ترفض حضور مأدبة بمناسبة زيارة أردوغان

رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مسبقا، حضور مأدبة احتفالية، سينظمها الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، بمناسبة زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى برلين في 27 - 29 سبتمبر/ أيلول.

© AP Photo / Yasin Bulbul/Pool أردوغان يسعى لتعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية مع ألمانيا

وجاء في مجلة " شبيغل " نقلا عن مصادر حكومية، أن إدارة رئيس الدولة تدعو دائما المستشارة إلى أحداث كهذه. ويشار أن، المرة الأخيرة التي حضرت فيها ميركل المأدبة في القصر الرئاسي، كانت خلال الزيارة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية في عام 2015.

وقد أعلن سابقا، أن ألمانيا تفكر في تقديم مساعدات مالية طارئة لتركيا، وستكون هذه المساعدة قادرة على تطوير العلاقات التي تم تبريدها مؤخرًا بين برلين وأنقرة.

وقال أردوغان في أوائل سبتمبر/ أيلول، إنه مستعد لمناقشة العديد من المسائل مع ميركل حول العلاقات الثنائية بين البلدين.