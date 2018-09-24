العثور على مخبأ للأسلحة لدى مهاجرين عرب في أوروبا

أعلنت شرطة منطقة سارايفو في البوسنة والهرسك، اليوم الإثنين، عن اعتقال اثنين من المهاجرين من دول الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية، والعثور على مخبأ أسلحة نارية لديهم.

بلغراد — سبوتنيك. وأفادت الشرطة في بيان: "تم العثور على بندقية، وأربعة مسدسات وكاتم صوت و100 قطعة ذخيرة من عيارات مختلفة".

© AP Photo / Lisa Hoffmann/Sea-Watch العثور على جثتي مهاجرين تسللا من البوسنة إلى كرواتيا

وأضاف البيان، بأنه تم الاعتقال، مساء يوم أمس الأحد، في أحد شوارع العاصمة، عندما طلب أفراد الشرطة من مهاجرين إبراز وثائقهم، ففر مهاجر من أصل سوري، مواليد عام 1984، ومواطن جزائري مواليد عام 1995 هاربين. وتمت ملاحقتهما من قبل أفراد الشرطة حتى تم اعتقالهما وجرى تفتيش أماكن إقامتهما.

ووفقاً لبيانات وزارة داخلية البوسنة والهرسك، دخل 14.9 ألف مهاجر البلاد منذ بداية العام، وفقط 399 منهم طلبوا اللجوء رسمياً، ويحاول الباقون مواصلة سيرهم غرباً إلى الدول الأوروبية.