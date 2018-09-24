ميركل: نأمل أن تظل بريطانيا قريبة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي

وأضافت إنه يتعين التوصل مع حلول شهر نوفمبر/ تشرين الثاني إلى خطوط عامة لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، وفقا لـ"رويترز".
وتابعت: "أنا حريصة للغاية على أن يتم الأمر (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) بشكل ودي… نريد أن نظل أقرب ما يمكن بعد الخروج، وبالدرجة التي يريدها البريطانيون".
يذكر أن، أنغيلا ميركل، تجاهلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال القمة في مدينة سالزبورغ النسماوية، رافضة مصافحتها.
وأشارت مجلة "إكسبرس" إلى أن ميركل صافحت جميع السياسيين، لكنها تعمدت تجاهل ماي.
ووفقا للصحيفة، فإن ميركل قررت بهذه الطريقة الانتقام من رئيسة الوزراء البريطانية بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي.
جدير بالذكر أن غالبية البريطانيين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء العام، يوم 23 حزيران/ يونيو 2016، وأقرت الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، مشروع قانون خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مانحة إياه بذلك صفة قانون، يبدأ العمل به اعتبارا من خروج المملكة من الاتحاد، في 29 آذار/ مارس 2019.
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