ترامب يصدر تصريحا جديدا بشأن اجتماعه الثاني مع زعيم كوريا الشمالية

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبل اجتماع ثنائي مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي، يوم الإثنين، للصحفيين، أنه سيكون هناك قمة ثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في صيغة مماثلة للقاء الأول الذي عقد بينه وبين الزعيم كيم جونغ أون، ولكن لم يتم تحديد موقعه بعد.

© REUTERS / JONATHAN ERNST ترامب يعلن اعتزامه لقاء زعيم كوريا الشمالية قريبا

الأمم المتحدة — سبوتنيك . وقال ترامب للصحفيين: "سيكون لقاء بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، لذا سيكون مشابها لصيغة اللقاء الذي جمع بيني وبين كيم جونغ أون، ولكن من المرجح أن يعقد في موقع مختلف، وأكرر أنه سيتم الإعلان عن موعده قريبا جدا".

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه سيسافر إلى بيونغ يانغ، قبل نهاية العام، للعمل على الاستعدادات النهائية للقمة الأمريكية — الكورية الجنوبية.

وفي شهر يونيو/ حزيران، عقد دونالد ترامب وكيم جونغ أون قمة في سنغافورة، أعرب خلالها الزعيم الكوري الشمالي عن التزام بلاده بالتخلي عن برنامج أسلحتها النووية، في حين تعهدت الولايات المتحدة بتقديم ضمانات أمنية وتجميد التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية.