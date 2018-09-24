وسط قلق أمريكي من قرار روسيا... بومبيو يعلن أنه سيجتمع مع لافروف

كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه يتوقع عقد لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في نيويورك، في الوقت الذي عبرت فيه واشنطن عن قلقها من خطط موسكو تزويد سوريا بنظام "إس-300" الصاروخي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال بومبيو: "أنا واثق أن سيرغي وأنا سيكون لنا وقت معا. نحن نحاول أن نجد أرضية مشتركة بيننا في أي مجال يمكننا العمل فيه مع الروس"، متابعا أن هناك مجالات كثيرة تعمل فيها موسكو ضد الولايات المتحدة "وسنحاسبهم على ذلك".

© REUTERS / POOL New بومبيو يكشف معلومات جديدة عن القس الأمريكي المحتجز في تركيا

وأعلنت روسيا اليوم الاثنين أنها ستزود سوريا بنظام "إس-300" الصاروخي في غضون أسبوعين رغم الاعتراضات الشديدة من إسرائيل، وذلك بعد مرور أسبوع على تحميل موسكو المسؤولية لإسرائيل بصورة مباشرة عن سقوط الطائرة العسكرية "إيل-20" في سوريا.

وقال البيت الأبيض إنه يأمل في أن تعيد روسيا النظر في هذا القرار الذي قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إنه سيمثل "تصعيدا خطيرا" في الحرب الممتدة منذ سبعة أعوام.

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي يوليو/ تموز، كما التقى بولتون مع نظيره الروسي في أغسطس/ آب.