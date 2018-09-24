وسط قلق أمريكي من قرار روسيا... بومبيو يعلن أنه سيجتمع مع لافروف

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال بومبيو: "أنا واثق أن سيرغي وأنا سيكون لنا وقت معا. نحن نحاول أن نجد أرضية مشتركة بيننا في أي مجال يمكننا العمل فيه مع الروس"، متابعا أن هناك مجالات كثيرة تعمل فيها موسكو ضد الولايات المتحدة "وسنحاسبهم على ذلك".
وقال البيت الأبيض إنه يأمل في أن تعيد روسيا النظر في هذا القرار الذي قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إنه سيمثل "تصعيدا خطيرا" في الحرب الممتدة منذ سبعة أعوام.
والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي يوليو/ تموز، كما التقى بولتون مع نظيره الروسي في أغسطس/ آب.
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